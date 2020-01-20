Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.53

EUR 68.53

20 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии православные осужденные отметили Крещение Господне

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

В Башкирии православные осужденные отметили Крещение Господне Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Башкортостану 19 января состоялись богослужения в честь Крещения Господня.

«Религия — это один из инструментов реабилитации осужденных, и купание в крещенской проруби приобретает все большую популярность среди осужденных. Поэтому руководство УФСИН России по РБ всегда идет навстречу верующим осужденным и каждый год практикует крещенские купания. В этом году в учреждениях республики в ледяную купель окунулось около 500 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Верующие осужденные ИК-9, расположенной в Уфе, впервые на территории колонии своими силами выстроили купель из 130 ледяных кубов. Освятить воду и провести обряд приехал иерей Богородского-Уфимского храма отец Анатолий. По установленной традиции, исправительные колонии «южного куста» посетил Управляющий Салаватской епархии епископ Салаватский и Кумертауский Николай. В ИК-2, ИК-4, ИК-16, ЛИУ-19 в Салавате осужденные встретили священника с иконами, хоругвями, светильником, хлебом и солью. Прошли крестным ходом с церковными песнопениями крещенского тропаря к купели.

После освящения воды в учреждениях священнослужители обратились к осужденным с напутственным словом и благословили их на продолжение терпеливого исправления.

Затем верующие осужденные, получившие допуск сотрудников медслужбы, окунулись в купели, установленные на территориях учреждений. Для их удобства были установлены пункты обогрева.

Теги: Крещение, УФСИН по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии проходит фестиваль «Самрау», над Уфой летят 14 воздушных шаров
С 18 по 26 января в Башкортостане проходит II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». Открытие фестиваля прошло 18 января у подножия Торатау.
Напал с ножом у лифта: житель Уфы обвиняется в убийстве своего сына
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего уфимца по подозрению в совершении убийства собственного сына.
Во всех городах и районах Башкирии к 2024 году появятся центры «Мой бизнес»
Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» появятся во всех районах и городах Башкирии к 2024 году. Об этом сообщила глава республиканского Госко
В Уфу доставлена пострадавшая в ДТП на Бали туристка из Башкирии
Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия. Нап
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть