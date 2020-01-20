Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ В Башкирии православные осужденные отметили Крещение Господне Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Башкортостану 19 января состоялись богослужения в честь Крещения Господня.

«Религия — это один из инструментов реабилитации осужденных, и купание в крещенской проруби приобретает все большую популярность среди осужденных. Поэтому руководство УФСИН России по РБ всегда идет навстречу верующим осужденным и каждый год практикует крещенские купания. В этом году в учреждениях республики в ледяную купель окунулось около 500 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Верующие осужденные ИК-9, расположенной в Уфе, впервые на территории колонии своими силами выстроили купель из 130 ледяных кубов. Освятить воду и провести обряд приехал иерей Богородского-Уфимского храма отец Анатолий. По установленной традиции, исправительные колонии «южного куста» посетил Управляющий Салаватской епархии епископ Салаватский и Кумертауский Николай. В ИК-2, ИК-4, ИК-16, ЛИУ-19 в Салавате осужденные встретили священника с иконами, хоругвями, светильником, хлебом и солью. Прошли крестным ходом с церковными песнопениями крещенского тропаря к купели.

После освящения воды в учреждениях священнослужители обратились к осужденным с напутственным словом и благословили их на продолжение терпеливого исправления.

Затем верующие осужденные, получившие допуск сотрудников медслужбы, окунулись в купели, установленные на территориях учреждений. Для их удобства были установлены пункты обогрева.