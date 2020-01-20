Фото: Газета "На земле Салавата" В середине января в Башкирии набухли почки деревьев Фото: Газета "На земле Салавата"

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Зима в Башкирии уже пятый день подряд сдает свои позиции. Аномальное тепло и, как следствие, гололед и лужи на проезжих частях городов и сел наблюдают жители республики. Однако это не все сюрпризы оттепели. В селе Малояз Салаватского района Башкирии на берегу реки Шардалы набухли почки ивы, готовые вот-вот распуститься.

Явление заметили лыжники, которые катались в окрестностях райцентра, сообщили корреспонденты газеты «На земле Салавата». Случайные свидетели сфотографировали иву, но срывать не стали.

Подобное явление наблюдалось в канун нового 2018 года. Тогда на улицах уфимского микрорайона Сипайлово «проснулась» верба.