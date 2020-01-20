Фото: УФПС по Башкирии Почтальон, спасшая от пожара в Башкирии 20 человек, стала героем проекта «Гордость России» Фото: УФПС по Башкирии

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Почтальон из Межгорья Эльвира Шаяхметова, спасшая от пожара более 20 человек, семеро из которых дети, стала героем федерального интернет-проекта «Гордость России».

Проект «Гордость России» реализуется благотворительным фондом «Стремление» при поддержке Фонда президентских грантов. Его организаторы убеждены, что люди, которые делают добрые дела, не должны оставаться незамеченными. Поэтому события освещаются через призму человеческих историй.

Как сообщало 15 января агентство «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров поручил представить ее к государственной награде.

Глава региона посвятил этой теме пост в соцсетях, где назвал ее «настоящим героем нашего времени».

«Сейчас история о ее подвиге попала на страницы федерального интернет-проекта «Гордость России». Он рассказывает о простых людях, проявивших мужество и героизм, о существовании которых никто порой даже не догадывается, но именно они и являются гордостью нашей страны», — отметил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.

6 января почтальон из Межгорья Эльвира Шаяхметова доставляла пенсии и корреспонденцию на своем участке. Люди готовились встречать Рождество или просто отдыхали дома с детьми.

Зайдя в подъезд двухэтажного деревянного дома на улице Дудорова, женщина почувствовала тяжелый запах гари, а затем увидела дым и языки пламени.

Понимая, что ветхие конструкции дома могут вспыхнуть в любую секунду, почтальон начала стучать во все двери подряд, оповещая жильцов о грозящей им смертельной опасности.

Поскольку Эльвира Шаяхметова знала всех жильцов этого дома, то она побежала в соседний подъезд, где на втором этаже проживала пожилая женщина, с трудом передвигавшаяся по квартире. Она помогла ей быстро собрать вещи и вывела пенсионерку на улицу.

После прибытия пожарных почтальон убедилась, что людям больше ничего не угрожает и пошла дальше разносить пенсии по другим домам.

О ее героическом поступке стало известно только после того, как сотрудники оперативных служб начали расследовать причины пожара и опрашивать очевидцев. Коллеги и близкие почтальона узнали о героическом поступке из сообщений СМИ.

При этом сама женщина уверена, что не сделала ничего необычного.

«Многие мне говорят, что я совершила героический поступок – никто из жильцов этого дома не пострадал. Но я не считаю, что обычная человеческая чуткость и отзывчивость имеют что-то общее с героизмом», — считает Эльвира Шаяхметова.

За мужество и отвагу, проявленные в экстремальных ситуациях при исполнении трудовых обязанностей, почтальона Эльвиру Шаяхметову представят к государственной награде, а также к корпоративной награде Почты России.

«Теперь о подвиге простого почтальона узнает и вся страна», — добавил Борис Слуцкий.