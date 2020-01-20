Фото: Газета "На земле Салавата" В Башкирии охотники два дня ловили волка, который кружил около деревень Фото: Газета "На земле Салавата"

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Около деревни Язги-Юрт Салаватского района Башкирии добыли первого в 2020 году волка на территории охотхозяйства. Хищник, по словам местных жителей, два дня кружил возле населенных пунктов и никак не хотел сдаваться. Охоте на лесного жителя мешало малое количество снега в поле.

За волком следил егерь села Насибаш Аскат Кутушкин. Погоня далась нелегко, сообщает общественно-политическая газета «На земле Салавата». Деревня Язги-Юрт расположена в Лагеревском сельском поселении. И здесь жители не раз замечали волчьи следы поблизости от населенных пунктов. Скорее всего, это не последняя добыча егеря. В прошлом году он сумел выследить 12 волков.