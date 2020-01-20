Президент России предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора
УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Президент России Владимир Путин предложил новую кандидатуру на пост генерального прокурора вместо Юрия Чайки. По данным РИА Новости, кандидат — заместитель главы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.
В пресс-службе президента страны пояснили, что Юрий Чайка переходит на другую работу.
Предложение внесено на рассмотрение Совета Федерации.
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