Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.53

EUR 68.53

20 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Некачественное мясо в школьном питании уже не используется: глава Кушнаренковского района

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Некачественное мясо в школьном питании уже не используется: глава Кушнаренковского района Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Некачественное мясо в школьном питании уже не используется, сообщил «Башинформу» глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

Как сообщало агентство, сегодня на оперативном совещании в правительстве республики, Радий Хабиров возмутился фактом поставки в школы района мясных продуктов производства Бразилии.

«В декабре 2019 года сразу после получения устной информации от Контрольного управления при Главе республики о некачественном мясе, поставляемым аутсорсером ООО «ТК Закрома», администрация района направила письмо о незамедлительной замене мяса и запретило использовать его в питании. По данным государственной информационной системы«Меркурий», мясо поставлялось из Московской области. Завтра, 21 января, мы проводим совещание с Ассоциацией предприятий социального питания РБ по вопросу замены аутсорсера», — сказал Руслан Гизатуллин.

По словам главы муниципалитета, будет усилено взаимодействие с Роспотребнадзором, имеющим полномочия исследовать мясо.

Кроме того, чтобы выполнить поручение Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова об обеспечении образовательных учреждений республиканской мясной продукцией, в районе будут созданы два убойных пункта, которые позволят обеспечить школьников фермерским мясом.

Еще прошлым летом Радий Хабиров акцентировал внимание на том, что закупать мясо для школьного питания необходимо только у республиканских сельхозпроизводителей.

«Мясо для школьного питания должно быть только из нашей республики, чтобы не было никакого сомнительного завоза из других мест и угрозы здоровью детей», — говорил глава.

Теги: школьное питание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии проходит фестиваль «Самрау», над Уфой летят 14 воздушных шаров
С 18 по 26 января в Башкортостане проходит II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». Открытие фестиваля прошло 18 января у подножия Торатау.
Напал с ножом у лифта: житель Уфы обвиняется в убийстве своего сына
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего уфимца по подозрению в совершении убийства собственного сына.
Во всех городах и районах Башкирии к 2024 году появятся центры «Мой бизнес»
Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» появятся во всех районах и городах Башкирии к 2024 году. Об этом сообщила глава республиканского Госко
В Уфу доставлена пострадавшая в ДТП на Бали туристка из Башкирии
Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия. Нап
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть