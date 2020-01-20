Фото: ИА «Башинформ» Некачественное мясо в школьном питании уже не используется: глава Кушнаренковского района Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Некачественное мясо в школьном питании уже не используется, сообщил «Башинформу» глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

Как сообщало агентство, сегодня на оперативном совещании в правительстве республики, Радий Хабиров возмутился фактом поставки в школы района мясных продуктов производства Бразилии.

«В декабре 2019 года сразу после получения устной информации от Контрольного управления при Главе республики о некачественном мясе, поставляемым аутсорсером ООО «ТК Закрома», администрация района направила письмо о незамедлительной замене мяса и запретило использовать его в питании. По данным государственной информационной системы«Меркурий», мясо поставлялось из Московской области. Завтра, 21 января, мы проводим совещание с Ассоциацией предприятий социального питания РБ по вопросу замены аутсорсера», — сказал Руслан Гизатуллин.

По словам главы муниципалитета, будет усилено взаимодействие с Роспотребнадзором, имеющим полномочия исследовать мясо.

Кроме того, чтобы выполнить поручение Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова об обеспечении образовательных учреждений республиканской мясной продукцией, в районе будут созданы два убойных пункта, которые позволят обеспечить школьников фермерским мясом.

Еще прошлым летом Радий Хабиров акцентировал внимание на том, что закупать мясо для школьного питания необходимо только у республиканских сельхозпроизводителей.

«Мясо для школьного питания должно быть только из нашей республики, чтобы не было никакого сомнительного завоза из других мест и угрозы здоровью детей», — говорил глава.