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В Уфе собрали почти 3 тысячи новогодних елок на переработку

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

В Уфе собрали почти 3 тысячи новогодних елок на переработку Фото: администрация г.Уфа

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 11, 12, 18 и 19 января на 26 городских стационарных площадках собрали почти 3 тысячи новогодних елок на переработку.

Самыми активными участниками экоакции «Ёлки в щепки» стали жители Ленинского и Демского районов столицы, совместными усилиями здесь было собрано более тысячи елок. Кроме того, в Демском районе для сбора елок была организована работа передвижного «Елкомобиля».

Собранные хвойные деревья направили на переработку в МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы и на завод «Кроношпан». Там их измельчили и превратили в щепу.

Теги: экология, экологическая акция
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