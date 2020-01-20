Фото: администрация г.Уфа В Уфе собрали почти 3 тысячи новогодних елок на переработку Фото: администрация г.Уфа

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 11, 12, 18 и 19 января на 26 городских стационарных площадках собрали почти 3 тысячи новогодних елок на переработку.

Самыми активными участниками экоакции «Ёлки в щепки» стали жители Ленинского и Демского районов столицы, совместными усилиями здесь было собрано более тысячи елок. Кроме того, в Демском районе для сбора елок была организована работа передвижного «Елкомобиля».

Собранные хвойные деревья направили на переработку в МБУ «Горзеленхоз» г. Уфы и на завод «Кроношпан». Там их измельчили и превратили в щепу.