В Башкирии прошла Спартакиада среди ветеранов, посвященная 75-летию Великой Победы

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» с. Зилаир состоялась Спартакиада среди ветеранов боевых действий, посвящённая 75-летию Великой Победы, в рамках совместного проекта «Защитник Отечества» партии «Единая Россия» и общественной организации «Боевое братство». В соревнованиях приняли участие ветераны местных отделений «Боевого братства» из Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского районов, города Сибая.

Участники Спартакиады возложили цветы к мемориалу воинов, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Затем в ходе автопробега ветераны посетили Зилаирскую коррекционную школу-интернат, где вручили детям памятные подарки.

На торжественном открытии Спартакиады перед собравшимися выступили глава Администрации Зилаирского района Ильгиз Фаткуллин, председатель совета ветеранов района Надежда Булавина. Также было зачитано приветствие участникам Спартакиады от имени руководителя Башкирского республиканского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Альберта Шагимуратова.

Программа соревнований включала зимнюю эстафету, стрельбу из пневматической винтовки, дартс, разборку и сборку автомата, плавание. По итогам соревнований призерами стали ветераны Абзелиловского, Сибайского и Баймакского отделений, которые были награждены кубком, дипломами и медалями.

Благодарностью регионального отделения «Боевого братства» были отмечены организаторы соревнований заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков, глава Зилаирского сельского поселения Александр Годуленко, председатель ДОСААФ района Алексей Алонцев, директор ФОК «Звёздный» Владимир Скопинов, руководитель Зилаирского отделения «Боевого братства» Рустам Ураков, ветераны Галим Абубакиров и Данил Азнагулов.