Фото: Олег Яровиков Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 12 апреля Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в воскресенье 12 апреля. Это самая вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, сообщает РБК.

Есть также второй вариант — 26 апреля, но эта дата менее вероятна.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.

Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей законодательных собраний регионов.

В указе Бориса Ельцина о проведении 12 декабря 1993 года всенародного голосования по проекту Конституции сообщалось, что она вступает в силу с момента опубликования результатов волеизъявления россиян в случае принятия ее всенародным голосованием.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщал, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет принято по результатам голосования граждан.

На данный момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования. Сроки и порядок проведения голосования пропишут в специальном указе Владимира Путина.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания.

Заданий по явке нет, так как это не референдум, утверждает собеседник РБК.

«Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает — кто хотел, тот пришел, — подчеркнул он. — Поправки примет парламент, и по закону этого будет достаточно».

Текст поправок в основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее 40 строк. Как заявлял ранее Путин, поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.

Какие изменения в Конституцию предложил Владимир Путин:

— Закрепить роль и статус Госсовета.

— Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.

— Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.

— Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.

— Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.

— Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

— Наделить Совфед полномочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.

— Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как сообщало агентство «Башинформ», представители Башкортостана — сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и член Совета по правам человека РБ Ирина Киркора вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.