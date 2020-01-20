Фото: Олег Яровиков «Он бешеный!»: жителей Башкирии напугал проснувшийся медведь Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, в деревне Ягодная Иглинского района 20 января местные жители заметили медведя. В соцсетях появились тревожные сообщения и призыв быть внимательными и осторожными на улице.

«Срочно проинформируйте детей и родителей: в деревне бегает бешеный медведь! Пусть будут внимательны и осторожны», — написали в местном паблике.

По словам очевидцев, косолапого видели на улицах Озерной и Некрасова.

Как сообщил агентству «Башинформ» источник, медведь действительно появился около населенного пункта, вот только делать выводы по поводу того, бешеный он или нет, рано.

«Ветеринарная станция Иглинского района обратилась к Минэкологии РБ по вопросу содействия в отлове медведя для исследования на предмет заболевания бешенством. Только по результатам исследования станет ясно, болен он или нет. Специалисты ветстанции совместно с госинспекторами Минэкологии уже работают на месте», — сказал собеседник.

По всей видимости, столь раннее пробуждение косолапого связано с аномально теплой зимой.