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В Уфе приставы опечатали кафе крупной сети быстрого питания «Папа Гриль»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

В Уфе приставы опечатали кафе крупной сети быстрого питания «Папа Гриль» Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Октябрьском районе Уфы из-за нарушений санитарного законодательства приостановлена работа кафе крупной сети быстрого питания «Папа Гриль». В ассортимент продукции заведения, расположенного по улице Ю. Гагарина, входят шаурма, бургеры, хот-доги и другой фастфуд.

По данным региональной Службы судебных приставов, во время внеплановой проверки инспектор Роспотребнадзора установил нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

«Среди них – отсутствие централизованного водоснабжения, а также раковины для мытья рук. Вместо двухсекционной ванны установлена односекционная: из-за этого кухонную и столовую посуду, а также руки работники моют в односекционной моечной ванне», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд постановил назначить наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток.

Судебные приставы выехали по месту расположения стрит-кафе и опечатали, опломбировали входы. Около двух месяцев сотрудники УФССП по РБ будут контролировать надлежащее исполнение решения суда.

Теги: судебные приставы
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