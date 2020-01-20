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В Башкирии пенсионерка, которую поселили в школу, получила собственное жилье

ОБЩЕСТВО
Фото: Молодежка ОНФ

В Башкирии пенсионерка, которую поселили в школу, получила собственное жилье Фото: Молодежка ОНФ

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Пенсионерка из Благовещенского района Башкирии Евгения Цуркова, которую поселили в школу, спустя два года получила собственное жилье. Пожилая женщина лишилась крыши над головой из-за пожара. Чиновники районной администрации выделили ей место в кабинете заброшенной школы без элементарных удобств. Эта история вызвала резонанс.

Евгения Митрофановна в итоге получила комнату в общежитии. Но и там необходимо было сделать ремонт. Пока он шел, пенсионерка жила у знакомых.

После завершения ремонта к делу подключилась команда «Молодежки ОНФ», которая помогла Евгении Цурковой переехать и обустроить новое жилье.

Напомним, Следственный комитет Башкирии проводит по данному факту доследственную проверку по признакам статей «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Теги: ОНФ
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