Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: За что адвокатов лишают профессии; продлили себе отпуск в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты рассказали, где туристы до сих пор «прогуливают» работу. Среди городов, в которых они продлили себе новогодний отпуск, оказалась Уфа.

Продленные каникулы в Уфе. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, в каких городах и странах отдыхают те, кто не вернулся с праздничных каникул на работу. По данным РИА Новости, эксперты проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря и прилетом после 8 января и выяснили, что к первому рабочему дню возвращаются около 60% клиентов сервиса. До 15 января — 93%, а к 1 февраля — 99%. Только 1% путешествующих по России и 2% — за пределами России остаются на отдыхе до марта и позже. «На первом месте среди российских городов, в которых клиенты продлили себе отпуск, оказался Иркутск, на втором – Минеральные Воды. Дальше идут Новосибирск, Красноярск, Уфа, Самара, — сообщает агентство. — Эксперты предположили, что, скорее всего, на столь длительный срок туда летали по работе или к родственникам». Симферополь и Сочи заняли восьмую и девятую строчки рейтинга. На десятой оказался Екатеринбург. Сообщается также, что путешествующие за границу чаще продлевают себе отдых в Таиланде, среди европейских городов лидируют Прага, Берлин и Мюнхен.

Тарифы готовят к взлету? Газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Глава Башкирии Радий Хабиров просит правительство разрешить аэропорту Уфы повысить тарифы для авиакомпаний», пояснив, что «это нужно для финансирования расширения терминала внутренних линий». При этом в аэропорту считают, что рост тарифов не отразится на цене билетов. По мнению экспертов, «тариф окажет давление на рост пассажиропотока», но главной проблемой приволжских аэропортов — «Уфы, Казани и Самары, конкурирующих за пассажиров из близлежащих городов, остается отсутствие базового перевозчика, из-за чего они сильно уступают аэропорту Екатеринбурга, пассажиропоток которого наращивают «Уральские авиалинии», рассказали в издании.

В небо над Уфой. В продолжение «летательной» темы телеканал «Мир 24» передал, что «в Уфе проходит второй фестиваль воздухоплавания «Самрау». Утром в воскресенье в небо над городом поднялись 14 тепловых аэростатов. Накануне, 18 января, аэростаты поднялись над Шиханами близ города Стерлитамака, — говорится в сюжете. — Вылет состоялся у подножия горы Торатау». Отмечается, что в этом году фестиваль расширил географию участников и стал международным — вместе с российскими экипажами участвуют также воздухоплаватели из Казахстана и Армении.

О том, что жители Башкирии могут поднять головы вверх и увидеть воздушные шары, передали и на ОТР, уточнив, что основная цель фестиваля — совершить массовый перелет через хребет Уральских гор. А завершится «Самрау» 26 января.

За что в России адвокатов лишают профессии, выясняли «Новые Известия». «Неправильный внешний вид, посты в соцсетях, обращение в правоохранительные органы, критика адвокатского начальства... Всё это — официальные причины, по которым российских адвокатов уже выгнали из профессии», — сообщают в газете. «Новые Известия» пообщались с несколькими разжалованными по этике адвокатами, чьи истории вызвали общественный резонанс, и узнали, что «все они обжаловали прекращение своего статуса в судах, но российские суды оставляют решения Советов адвокатских палат в силе». В частности, «в июле 2017 г. статуса лишился мордовский адвокат Сергей Наумов. Адвокатская палата Мордовии уличила его в неправильной одежде: однажды он пришел в суд в шортах, футболке и бандане», информировала газета. «В апреле 2018-го статуса лишен московский адвокат Марк Фейгин за нецензурное слово в личном твиттере». «В феврале 2018 года статуса лишают башкирского адвоката и члена «Открытой России» Виталия Буркина, — продолжает издание. — Вопрос был поднят в Совете адвокатской палаты Башкирии из-за письма Председателя республиканского Верховного суда Михаила Тарасенко. Судья пожаловался на посты адвоката, в которых он критикует местную судебную власть». «Вслед за Виталием Буркиным в ноябре 2019 года статуса лишают его соратника – адвоката Александра Войцеха якобы за двухмесячную неуплату взносов», — говорится в материале и отмечается, что Войцех, как и Буркин, активно участвовал в фиксации нарушений в Адвокатской палате». «В перечисленных инцидентах преследование адвокатов со стороны облеченных властью «чиновников от адвокатуры» больше похоже на банальную месть, нежели на стяжание высокого уровня профессиональных стандартов», — резюмировали в «НИ».

В Уфу доставили туристку, пострадавшую в ДТП на Бали, информировал ТАСС, пояснив, что женщина получила переломы и черепно-мозговую травму в результате наезда на нее мотоцикла. В сообщении говорится, что «туристка из Башкирии Анна Пономарева на автомобиле санавиации доставлена в городскую клиническую больницу номер 21 Уфы, где после полного обследования будет определена дальнейшая тактика ее лечения».

Чем «юлаевцы» удивили москвичей. Завершившаяся в воскресенье Неделя звезд хоккея сняла вопрос о целесообразности проведения подобных мероприятий в Москве, где большая конкуренция за зрителя, пишут «Известия» и сообщают, что посмотреть яркое шоу, которое устроили спортсмены, на стадион столичного «Динамо» пришли 11,5 тыс. болельщиков, он был заполнен до отказа. В воскресенье состоялось главное событие недели — Матч звезд, говорится в газете. Сборная дивизиона Чернышева проиграла сборной дивизиона Боброва (4:7). А затем по итогам затяжной серии буллитов одолела в матче за третье место команду дивизиона Харламова (9:8). При этом в сборной дивизиона Чернышева оригинально развлекли публику — в ворота поставили нападающего Линуса Умарка, а в полевые игроки перевели голкипера Юху Метсолу — он даже сумел забить гол, отмечают в издании. «Линус неплохо справлялся со своей новой ролью, — сказал «Известиям» о своем партнере по уфимскому «Салавату Юлаеву» Юха Метсола. — Пропустил он не так много голов, как обычно, мы вратари пропускаем на Матче звезд. Так что поздравляю его с этим. Конкуренции не опасаюсь — играть в нападении у Умарка всё равно получается лучше». По данным издания, в 2021 году Неделя звезд КХЛ пройдет в Риге, а завтра, 21 января, возобновится регулярный чемпионат КХЛ.