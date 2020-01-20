Фото: ИА «Башинформ» Молодые люди, уклоняющиеся от службы в армии, портят себе карьеру - Радий Хабиров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Молодые люди, уклоняющиеся от службы в армии, портят себе карьеру еще на взлете, сказал сегодня на оперативном совещании в правительстве после доклада о результатах осеннего призыва глава Башкирии Радий Хабиров.

«Законодательство устроено так, что впоследствии, когда они отучатся и встанет вопрос трудоустройства, им могут вспомнить, что они уклонились от службы. Устройство на ряд должностей возможно только при наличии службы в армии либо освобождения по уважительным причинам. Молодые люди уклоняются и сами себе портят карьеру еще на взлёте», — отметил руководитель республики.

Как доложил военный комиссар Республики Башкортостан Игорь Харченко, с октября по декабрь 2019 года регион должен был направить на военную службу в войска 4398 человек. План выполнен в полном объеме.

Не прибыли на сборный пункт без уважительных причин 38 человек, не явились для отправки в войска 207 призывников. Из них привлечены к административной ответственности за нарушение правил воинского учета 183 призывника, большинство за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медосмотра. В ходе медосмотра 65 призывников признаны ограниченно годными, временно не годными и по состоянию здоровья и возвращены в военные комиссариаты по месту жительства.

В рамках совместных мероприятий с республиканским МВД удалось сократить количество уклонистов от службы в амии на 2104 человека, добавил Харченко.

Резко увеличилось количество юридических фирм, оказывающих услуги призывникам, не желающим проходить военную службу. Так, в период проведения осенней призывной кампании, из числа граждан, призванных на военную службу, с помощью этих фирм обжаловали решение о призыве 412 человек. Из них исковое заявление в суд подали 226 человек.

Назрела необходимость изменения федерального закона о воинской обязанности и военной службе, об усилении ответственности граждан, не пребывающих в запасе, за уклонение от исполнения конституционного долга, считает военный комиссар республики.

Кроме того, с 1 января 2020 года в регионе упразднены военно-врачебные комиссии. Создан центр военно-врачебной экспертизы, который подчиняется военному комиссариату РБ.