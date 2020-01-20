Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии встревожил появившийся в воздухе запах нефти Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В экстренные службы Башкортостана 18 января поступило сообщение о том, что в воздухе в районе села Кальшали Туймазинского района появился запах нефти.

«Установлено, что произошла утечка нефтесодержащей жидкости объёмом 1,5 кубических метров в задвижке нефтепровода», – пояснил на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 20 января председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, предприятие «Башнефть-Добыча» сегодня планирует завершить аварийно-восстановительные работы.