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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Во всех городах и районах Башкирии к 2024 году появятся центры «Мой бизнес»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» появятся во всех районах и городах Башкирии к 2024 году. Об этом сообщила глава республиканского Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова на оперативном совещании в правительстве региона.

«В 2019 году в Уфе открылось два центра «Мой бизнес», один — в Нефтекамске. К 2024 году открытие таких центров запланировано во всех городах Башкирии. В настоящее время в районы выезжают мобильные офисы, уже охвачено консультациями 52 муниципалитета», — сказала руководитель ведомства.

Также консультируют по получению поддержки на развитие бизнес-шерифы — заместители глав администраций по предпринимательству.

В 2019 году новые должности были открыты в 38 районах, в 25 муниципалитетах перераспределили обязанности.

Римма Бойцова также доложила о мерах финансовой поддержки предпринимателей.

В 2019 году национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Башкирии было предусмотрено около 855 млн рублей. На реализацию государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» было направлено 896 млн рублей.

«В целом на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году в Башкирии было направлено более 1,2 млрд рублей», — сообщила Римма Бойцова.

Эти средства были направлены на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, оказания поддержки для взращивания новых компаний и развития новых отраслей, содействия выходу региональных предприятий на новые рынки, в том числе внешние и обеспечение доступа к финансовой поддержке, в том числе, к льготному финансированию.

В частности, на 170 млн рублей докапитализирована Башкирская микрокредитная компания, и это позволило 313 субъектам МСП получить финансирование на общую сумму 524,5 млн рублей по ставке 6,25 процента годовых, в могогородах ставка действует в размере 3,125 процента.

Также по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке Минэкономразвития России, коммерческие банки выдали более 7,5 млрд кредитов 142 субъектам МСП. Региональной лизинговой компанией профинансировано 38 проектов на сумму 426 млн рублей.

Теги: предприниматели
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