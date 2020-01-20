На Крещение в Башкирии устроили купание в незамерзающем минеральном источнике





УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ».

19 января православные всего мира отмечали один из главных праздников – Крещение Господне. В этот день десятки тысяч верующих жителей Башкирии пришли к проруби, чтобы трижды окунуться в воду.

В этот день администрация санатория «Янган-Тау» организовала для своих отдыхающих и гостей района купания в бассейне с минеральной водой источника Кургазак, который находится в трех километрах от санатория. В этом году окунуться в воду приехали около 500 человек. За их безопасностью следили спасатели и врачи санатория. Вблизи источника были установлены шатры с горячей едой и напитками, кабины для переодевания.

«Очень понравилась организация – и автобусы организовали, и теплые удобные раздевалки, и бассейн накануне вычистили, чтобы никаких монеток на дне не было. Я много лет занимаюсь моржеванием, а начал, кстати, именно в Крещение, хоть и мусульманин. У нас же дружная республика. В Кургазаке мне нравится, что вода выходит на поверхность при температуре +16, пока доходит до бассейна, остывает градусов до восьми. Это не так холодно, как в парке имени Якутова, поэтому комфортнее», — рассказывает один из отдыхающих, известный в Уфе шоумен Рамиль Ахтареев.

Нырнуть и даже поплавать в целебной воде можете и вы (если, конечно, вам не запрещает это врач или ваша вторая половинка). Тем более что санаторий объявил о грандиозном снижении цен до 31 марта.

— Трехдневное проживание с питанием по системе «шведский стол» и общеукрепляющими процедурами обойдется всего в 6700 рублей.

— Четырехдневное – от 7280.

— Пятидневное – от 8790.

— Десятидневное – от 32550 рублей.

Санаторий «Янган-Тау» – одна из ведущих здравниц Башкирии, жемчужина северо-востока. Чаще всего сюда едут лечить проблемы с позвоночником, органами дыхания, почками, желудочно-кишечного тракта, а также по направлениям уролога и гинеколога. Только за прошлый год здесь отдохнули и поправили здоровье более 26 тысяч человек, а за последние пять лет – более 150 тысяч.