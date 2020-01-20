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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радия Хабирова возмутил факт поставки в школы республики говядины производства Бразилии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Радия Хабирова возмутил факт поставки в школы республики говядины производства Бразилии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии контрольное управление в ходе проверки питания в школах республики выявило факт поставки в образовательные учреждения говядины производства Бразилии. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил глава региона.

﻿«Мы посмотрели соотношение поставок продуктов для школьного питания в школы республики с территории Башкортостана и с Российский Федерации. Два района меня удивили. В школах Уфимского и Кушнаренковского районов абсолютно не используется продукция республики», — сказал Радий Хабиров.
Как отметил руководитель республики, в Кушнаренковском районе для питания школьников используются мясные блоки компании из Люберецкого района Московской области. В производственном сертификате указано, что для производства использовался «белок коллагеновый животный говяжий Новопро (пудра) и говядина бескостная замороженная, страна происхождения — Бразилия».

﻿«Это то мясо, которым кормят наших детей. Я об этом много раз должен говорить? – возмутился Радий Хабиров. — Контрольное управление пусть еще раз проверяет, и я буду ставить вопрос о соответствии вашей работе. – обратился он к главе района. — Уфимский район тоже обратите внимание. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок. Это ваша зона ответственности».
Напомним, в 2017 году Россельхознадзор выявил в импортированной из Бразилии мясной продукции запрещенные стимуляторы роста (кормовой добавки рактопамин) и запретил поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии. Год спустя ведомство сняло запрет на импорт мяса лишь с девяти бразильских предприятий.

Теги: школьное питание
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