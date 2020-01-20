Фото: Ксения Калинина В Башкирии к концу недели похолодает до -15 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана в течение недели ожидается неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, прогнозируются осадки в виде снега, в середине недели — мокрый снег и снег с дождем, в том числе и гололед.

В среднем, температура воздуха ночью составит -6 градусов, днем +1,-4 градуса.

К концу недели интенсивность осадков уменьшиться. Температура воздуха понизится до -15 градусов.

«Погода остается неустойчивой. Температурный режим переходит из 0 градусов в плюс, из минуса в плюс. Осадки в виде снега и ледяного дождя продолжают идти практически по всей республике. В отдельных районах фиксируется сильный гололед. В этой связи задействован повышенный парк автомобильной техники. На сегодняшний день работает порядка 850 единиц техники, в том числе на дорогах федерального значения — 184, регионального — 486, по Уфе — 108», — сказал на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель Гостранса республики Тимур Мухаметьянов.