Фото: facebook.com Башкирию назвали прогрессивным регионом России в области персонифицированной медицины Фото: facebook.com

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Башкирию назвали прогрессивным регионом России в области персонифицированной медицины. Об этом агентству «Башинформ» сообщила вице-премьер правительства республики Ленара Иванова после выступления на ассамблее «Здоровая Москва», которая проходила на ВДНХ с 16 по 19 января.

«Во-первых, нужно отметить масштабность мероприятия. Очень мощные, в том числе иностранные спикеры, — отметила Ленара Иванова.

Заместитель премьер-министра башкирского правительства уточнила, что сегодня в России есть понимание, что здравоохранение — это отрасль будущего, это то, во что стоит инвестировать. Это прорывные технические и IT-решения, персонифицированная медицина. Последнее про то, что для каждого будет найдено оптимальное лечение.

«В этом смысле наша республика оказалась в числе прогрессивных регионов, как нас назвали на площадке «От разрозненной сети к фабрикам здоровья». Наши наработки, в том числе по дистанционным технологиям, по телемедицинским консультациям [применяется в службе скорой медицинской помощи, кардиологии, онкологии — ред.], совершенствование лабораторной службы, планы по внедрению искусственного интеллекта [в Башкирии накопилось 4,5 млн электронных медкарт и терабайты информации в базе РМИАС — это богатство, которое нужно докрутить]», — сказала вице-премьер правительства Башкирии.

Ленара Иванова напомнила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение», в республике идет оснащение новой аппаратурой центральных районных, городских больниц и ФАПов. В итоге через такое оснащение регион сможет пользоваться услугами и консультациями врачей в Уфе, Москве и других субъектах страны с помощью передачи данных о пациенте, его исследованиях на расстоянии. Таким образом, высококвалифицированная помощь сможет дойти до самых отдаленных уголков Башкирии.