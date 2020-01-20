Фото: пресс-служба УГЗ Уфы В крещенских купаниях приняли участие более 51 тысячи жителей Башкирии Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в православный праздник — Крещение Господне — в купелях окунулись более 51 тысячи жителей региона. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава республики Радий Хабиров.

«В этом году в Башкортостане было подготовлено 89 купелей. В крещенских купаниях приняли участие более 51 тысячи человек. Не было ни одного негативного случая, что говорит о хорошей организации», — сказал Радий Хабиров.

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, в столице республики православный праздник отметили 14 494 верующих (в 2019 году — 9797 человек). В Уфе было подготовлено семь купелей. Самыми посещаемыми стали иордани на озере Солдатском – здесь окунулись 3240 человек, на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность» — 2926 человек и на реке Уфе в Сипайлово — 2215 человек.