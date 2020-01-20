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Башкирский курорт «Абзаково» - самый дорогой в топе популярных мест для зимнего отдыха

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирский курорт «Абзаково» - самый дорогой в топе популярных мест для зимнего отдыха Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Шерегеш в Кемеровской области, Красная Поляна в Краснодарском крае и Абзаково в Башкирии попали в тройку самых популярных курортов России для горнолыжников и сноубордистов этой зимой. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Выяснилось, что туристы бронируют, как правило, три-пять ночей и тратят на аренду жилья от 8,7 до 11,4 тысячи рублей в сутки.

При этом в январе-феврале дешевле всего забронировать номер в отеле в Красной Поляне. И, наоборот, дороже всего — в Абзаково.

Рейтинг составлен на основании оплаченных заявок (брони) отелей, квартир и домов туристами с 1 января по 29 февраля.

Тройка горнолыжных курортов России — самых популярных для активного отдыха зимой-2020:

1. Шерегеш — средние траты семьи на проживание составляют 10568 рублей в сутки. Количество забронированных ночей — 3,2 ночи в среднем.

2. Красная Поляна — в среднем 8705 рублей в сутки на семью. Число забронированных ночей — 5,1 ночи.

3. Абзаково — средние траты семьи на проживание — 11364 рублей в сутки. Количество ночей — 5.

Теги: туризм, Абзаково
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