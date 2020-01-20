В Башкирии следователи возбудили два уголовных дела в отношении экс-чиновника за подделку

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Республике Бакшкортостан и органами прокуратуры, возбуждены два уголовных дела в отношении 63-летнего бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района Уфы.

Его подозревают в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенного в особо крупном размере) и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года подозреваемый изготовил распоряжения главы администрации Искинского сельского Совета народных депутатов Кировского района Уфы, согласно которым троим его родственникам были выделены земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства строительства жилого дома, после чего он расписался в распоряжениях от своего имени, поставил оттиск печати и передал поддельные распоряжения своим родственникам для последующей регистрации права собственности в органах Росреестра.

В том же году новоиспеченные землепользователи зарегистрировали за собой право собственности на земельные участки.

В результате преступных действий чиновника городскому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 8 млн. рублей.

Ранее в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело по аналогичному факту, тогда он помог оформить своей родственнице земельный участок стоимостью более 2,6 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, следователи изучают хозяйственную документацию администрации, допрашивают сотрудников администрации, землепользователей и других свидетелей, устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.