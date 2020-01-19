Башкирское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана выбрало председателя

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирское региональное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана выбрало нового руководителя.

Как сообщает газета ветеранского движения Башкортостана «Боевая высота», на отчетно-выборной конференции председателем единогласно был избран Дмитрий Глушко. Согласно уставу он будет руководить организацией ближайшие пять лет.

Глушко Дмитрий Иванович с весны 1985 года по 1987 год проходил службу в Афганистане в составе 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Окончил Уфимский авиационный техникум, БАГСУ при главе РБ. На протяжении нескольких десятилетий активно участвует в общественном движении ветеранов боевых действий. Своими главными задачами видит социальную поддержку ветеранов, гражданское, патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи, часто встречается с учащимися школ и военно-патриотических клубов Уфы и республики. Дмитрий Глушко стоял у самых истоков республиканского движения ветеранов Афганистана. Принимал активное участие в работе по созданию в столице республики мемориала «Скорбящая мать», посвященного памяти павших в Афганистане, является одним из создателей одного из первых общественных музеев в Уфе и стране, посвященных памяти воинов-интернационалистов, не вернувшихся из Афганистана.