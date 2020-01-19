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В Уфу доставлена пострадавшая в ДТП на Бали туристка из Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфу доставлена пострадавшая в ДТП на Бали туристка из Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 19 января, в Уфу на самолете доставлена туристка из Башкирии Анна Пономарева, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на острове Бали девушка получила﻿ несколько переломов и черепно-мозговую травму в результате наезда на нее мотоцикла. Глава Башкортостана распорядился помочь Анне Пономарёвой с транспортировкой в Уфу, чтобы она могла продолжить лечение в родном городе. Одну экстренную операцию ей уже сделали индонезийские врачи.

Радий Хабиров также обратился в министерство иностранных дел России с тем, чтобы помощь в транспортировке жительницы Уфы, находящейся в тяжелом состоянии, оказало российское консульство.

С борта самолета девушку встретили врачи республиканской санитарной авиации. Перелет пострадавшая перенесла нормально, без осложнений.

На автомобиле санавиации она доставлена в городскую клиническую больницу № 21 Уфы, где после полного обследования будет определена дальнейшая тактика ее лечения.

Теги: пострадавшая туристка, ДТП на Бали
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