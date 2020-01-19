Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.53

EUR 68.53

19 января Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врач, который лечил Стива Джобса, рассказал, как замедлить старение

ОБЩЕСТВО
Фото: Пресс-служба ассамблеи "Здоровая Москва"

Врач, который лечил Стива Джобса, рассказал, как замедлить старение Фото: Пресс-служба ассамблеи "Здоровая Москва"

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Врач из Лос-Анджелеса Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, в рамках XVIII ассамблеи «Здоровая Москва», подробно рассказал о 18 правилах долгой и здоровой жизни. Смысл рецепта долголетия от Агуса — не бояться слова «здоровье», то есть понятия, которое включает в себя множество неприятных для человека ограничений и запретов. На самом деле, здоровье — это позитив. И его необходимо беречь.

Первым делом каждый человек, уверяет Агус, должен проверять себя. Контроль давления, анализ крови и другие исследования должны быть регулярными. В случае недуга такого пациента будет легче вылечить. Также человек должен следить за личной гигиеной, причем в широком смысле. Чтобы не перегружать мозг, нужно отложить на утро недоделанную работу как минимум за два часа до сна. Необходимо приучить организм к режиму и выбирать для сна комфортное, тихое и удобное место.

«Не забывайте, что во время отдыха мозг сбрасывает лишнюю информацию, восстанавливается. Кроме того, в течение дня оставляйте место для отдыха. И позволяйте отдыхать другим. Регулярно питайтесь», — советут Дэвид Агус.

Чтобы сохранять здоровье суставов, человек не должен стеснять их неудобной одеждой или обувью. Движения должны быть свободными. При этом врач рекомендует людям не ограничиваться посещениями спортзала или спортплощадки, а стараться проводить жизнь в постоянном движении, ставить перед организмом трудные задачи, а мозгу задавать сложные вопросы.

«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», — раскрывает простой рецепт долгой жизни Агус.

Современная медицина делает все, чтобы помочь человеку оставаться в хорошей физической форме. Главное — не мешать организму.

Теги: Дэвид Агус, старение, Стив Джобс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Стерлибашевском районе Башкирии столкнулись «Опель» и «Газель», три человека погибли
В Стерлибашевском районе Башкирии около 15 часов на 59 км автодороги Киргиз-Мияки - Тятер-Арасланово - Стерлибашево столкнулись Opel Astra и встречный г
Рустем Ахмадинуров анонсировал участие семьи главы Башкирии в «Семейных играх» 2024 года
В Уфе состоялся финал республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры-2020» в рамках партийного проекта «Здоровое поколение - сильный регион» «Един
Погорельцы под Уфой сообщили, что пожарные приехали без воды, МЧС проводит проверку
Вечером 17 января под Уфой, в населенном пункте Чесноковка, произошел пожар - сгорел двухэтажный дом. «У нас случилось горе. Сгорел наш родовой дом, гд
В Башкирии сотрудники Росгвардии будут следить за порядком во время Крещенских праздников
В Уфе сотрудники Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка в период Крещенских Богослужений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть