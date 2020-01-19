Фото: Пресс-служба ассамблеи "Здоровая Москва" Врач, который лечил Стива Джобса, рассказал, как замедлить старение Фото: Пресс-служба ассамблеи "Здоровая Москва"

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Врач из Лос-Анджелеса Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, в рамках XVIII ассамблеи «Здоровая Москва», подробно рассказал о 18 правилах долгой и здоровой жизни. Смысл рецепта долголетия от Агуса — не бояться слова «здоровье», то есть понятия, которое включает в себя множество неприятных для человека ограничений и запретов. На самом деле, здоровье — это позитив. И его необходимо беречь.

Первым делом каждый человек, уверяет Агус, должен проверять себя. Контроль давления, анализ крови и другие исследования должны быть регулярными. В случае недуга такого пациента будет легче вылечить. Также человек должен следить за личной гигиеной, причем в широком смысле. Чтобы не перегружать мозг, нужно отложить на утро недоделанную работу как минимум за два часа до сна. Необходимо приучить организм к режиму и выбирать для сна комфортное, тихое и удобное место.

«Не забывайте, что во время отдыха мозг сбрасывает лишнюю информацию, восстанавливается. Кроме того, в течение дня оставляйте место для отдыха. И позволяйте отдыхать другим. Регулярно питайтесь», — советут Дэвид Агус.

Чтобы сохранять здоровье суставов, человек не должен стеснять их неудобной одеждой или обувью. Движения должны быть свободными. При этом врач рекомендует людям не ограничиваться посещениями спортзала или спортплощадки, а стараться проводить жизнь в постоянном движении, ставить перед организмом трудные задачи, а мозгу задавать сложные вопросы.

«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», — раскрывает простой рецепт долгой жизни Агус.

Современная медицина делает все, чтобы помочь человеку оставаться в хорошей физической форме. Главное — не мешать организму.