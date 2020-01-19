В Башкирии проходит фестиваль «Самрау», над Уфой летит гроздь воздушных шаров

Фото: автор





















Фото: автор

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 18 по 26 января в Башкортостане проходит II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау».

Открытие фестиваля прошло у подножия Торатау. Сейчас 15 воздушных шаров летят над Уфой, жители могут наблюдать это красивое зрелище.

В этом году фестиваль расширил количество и географию участников и приобрёл статус международного мероприятия. Уфимский авиационный клуб «Полёт» принимает у себя воздухоплавателей из Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Омска, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Караганды, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы и Улан-Удэ.

Пилоты и экипаж 12 тепловых аэростатов планируют пролететь над хребтами Южного Урала.

Полеты проходят:

в городе Уфе — с 18-20 января,

в городе Стерлитамаке и над Шиханами — 21 января,

на озере Якты-Куль с 21-26 января.

Одним из ярких событий фестиваля станет шоу — свечение 12 тепловых аэростатов в Уфе.

Даты для городов и точек ориентировочные и зависят от погодных условий, сообщают организаторы.

В рамках фестиваля также состоится перелет через хребет Уральских гор. Как всегда, особое внимание у участников и организаторов вызывает погода, так, как только от нее зависит место старта и посадки и сама возможность полетов в целом. Пересекать Уральский хребет планируется в двух возможных направлениях-с запада на восток или с востока на запад. В 2019 году участники совершили свой первый массовый восьмичасовой перелет над Южным Уралом на семи тепловых аэростатах.

Организаторы Второго международного фестиваля воздухоплавания «Самрау» — Государственный комитет по туризму Республики Башкортостан, Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан. Наземную поддержку в труднодоступной местности и координацию спасательного отряда осуществляет туроператор «Урал-Тенгри».