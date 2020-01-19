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В Уфе помещения Республиканской клинической больницы окропили святой водой

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Уфимской епархии РПЦ

В Уфе помещения Республиканской клинической больницы окропили святой водой Фото: пресс-служба Уфимской епархии РПЦ

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Накануне, в Крещенский сочельник, священник Анатолий Киселев, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца г. Уфы совершил Чин великого освящения в Республиканской клинической больнице им. Г. Г. Куватова.

Как сообщили в пресс-службе Уфимской епархии, отец Анатолий поздравил сотрудников и пациентов больницы с праздником Богоявления, рассказал о его содержании и значении святой Крещенской воды, о том, как следует принимать святую воду и окроплять ею свои дома.

Также батюшка совершил обход больницы с окроплением помещений святой водой и тяжелобольных лежачих пациентов в их палатах.

Теги: Крещение
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