Фото: Валерий Шахов Начало недели в Башкирии будет снежным, немного похолодает Фото: Валерий Шахов

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Начало недели в Башкирии будет снежным, воздух немного похолодает.

По информации Башгидрометцентра, 20 января, в понедельник, в республике ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°, при прояснениях до -15°, днем 0, -5°.

Во вторник, 21 января, небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°, местами до -15°, днем -1, -6°.