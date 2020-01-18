Фото: ИА «Башинформ» Госкомитет Башкирии по ЧС опубликовал рекомендации поведения во время схода снега с крыши Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям опубликовал рекомендации поведения во время схода снега и льда с крыш.

Специалисты отмечают, что опасность представляют свисающие с крыш сосульки, наледи, а также снег, падающий с крыш и козырьков подъездов, сход снежных масс в сельской местности со склонов оврагов.

Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. Следует своевременно извещать коммунальные службы о грозящей опасности.

Следует присматривать за своими детьми. Категорически запрещаются детские игры под крышами зданий и карнизами подъездов, в оврагах.

Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их следует обходить стороной. Кроме того, нужно соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Чтобы избежать неприятностей, надо проявлять меры предосторожности, подходя к подъездам домов. Во избежание повреждений своего имущества не рекомендуется оставлять автомобили вблизи от домов и других строений», советуют специалисты.

Напомним, в Уфе за сутки 17 января три автомобиля пострадали от падения снега и наледи с кровель жилых домов и административных зданий. Все три транспортных средства получили механические повреждения.