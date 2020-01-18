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18 января Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 75 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

18 января президент принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда.

Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленобласти, посетил Пискаревское мемориальное кладбище в годовщину прорыва блокады Ленинграда, осмотрел экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, открывшегося после реконструкции в 2019 года.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Теги: День Победы
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