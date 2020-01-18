Фото: Валерий Шахов В Уфе состоялся финал фестиваля «Новогодние семейные игры-2020» Фото: Валерий Шахов

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялся финал республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры-2020» в рамках партийного проекта «Здоровое поколение — сильный регион» «Единой России».

На веселых стартах на базе стадиона «Динамо» встретились 69 семейных команд — победители муниципального этапа игр, которые проходили с 3 по 6 января 2020 года.

В фестивале приняли участие более 300 тысяч жителей Башкирии. Веселые старты проходили в 1241 школе.

По итогам соревнований определена десятка лучших муниципальных образований на основании представленных отчетов с приложением видео- и фотоматериалов.

«Победители — представители Абзелиловского района и Стерлитамака получили путевки в санатории «Зеленая Роща» и «Красноусольский», там они смогут отдохнуть неделю всей семьей. Кроме того, они награждены сертификатами в спортивные магазины и аквапарк. Все участники финала получили билеты для посещения интерактивного музея «Россия — моя история», Национального музея, а также пригласительные в Башкирский государственный театр кукол», — сообщил заместитель руководителя РИК партии «Единая Россия» Александр Онищенко.