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В Альшеевском районе Башкирии Mazda столкнулась с грузовиком, пострадал трехлетний ребенок

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Вечером в Альшеевском районе Башкирии на 51 км автодороги Стерлитамак — Раевский 36-летний житель Миякинского района за рулём «Нивы» допустил столкновение с попутной Mazda Demio.

От удара последнюю отбросило на два грузовика «КамАЗ». В результате столкновения водитель «Нивы» госпитализирован. Также в аварии пострадал трехлетний пассажир из Mazda.

Причины и обстоятельства аварии уточняются, сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Всего в Башкирии за сутки 17 января 2020 года на дорогах зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых 20 человек получили травмы.

Теги: ДТП
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