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Башкирия претендует на победу в двух номинациях премии «Серебряный Лучник»

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирия претендует на победу в двух номинациях премии «Серебряный Лучник». Как сообщили в оргкомитете конкурса, подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

В шорт-лист IX Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вышли: в номинации «Маркетинговые и корпоративные коммуникации» экологическая акция «Булгаковский лес», АО «Башспирт» и экологический проект «Зеленая Башкирия», разработанный Министерством природопользования и экологии.

В конкурсе участвуют проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2019 году. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.

В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты оценивали работы по таким критериям, как сложность целей и значимость проекта, аналитическая проработка проекта, креативность, связанность проекта с предыдущими работами компании, комплексность инструментов, достижение заявленных целей. Каждый из показателей оценивался по 100-балльной шкале.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 30 января 2020 года в Нижнем Новгороде.

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта специалистов, занимающихся развитием общественных связей, а также расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Традиционно один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник», чей автор получит право на его публичную защиту в феврале 2020 года в Москве.

Теги: премия
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