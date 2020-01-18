Фото: ИА «Башинформ» Главный внештатный нарколог России сообщил о первом случае смерти от снюса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В России зарегистрировали первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

По его словам, в России зафиксировали вспышку потребления конфет и жвачек, содержащих никотин, а также другой подобной продукции, что привело к многим проблемам.

«Появились психозы, и уже появилась первая смерть», — отметил он. Когда именно был зафиксирован этот случай, медик не уточнил.

Брюн указал, что власти очень быстро отреагировали на ситуацию, в том числе в некоторых регионах волевым путем ввели запрет на продажу никотиносодержащих изделий.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, однако позднее на рынке стали появляться его аналоги.

Жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились в продаже из-за пробела в законодательстве, указал депутат от «Единой России» Марат Бариев. Содержание никотина в одном изделии оставляет 40-60 мг, в то время как в сигарете — до 1,5 мг, отметил парламентарий.

За время новогодних праздников из оборота изъяли более 911 тысяч подобных товаров. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что летальной является доза в пять-шесть таких конфет, если вес человека не превышает 40 кг.

В Башкортостане запретят продажу снюса несовершеннолетним. Депутаты Госсобрания 30 января на своем пленарном заседании планируют внести изменения в республиканский закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Башкортостана».

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев пояснил, что в республике решили не дожидаться принятия федерального закона и тем самым поставить ограничения на продажу бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина.

В Башкортостане уже было зафиксировано несколько случаев отравления снюсами, когда дети в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.