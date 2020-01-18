Башгоспедуниверситет отмечает день рождения и ставит амбициозные цели











УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ».

18 января исполняется 53 года со дня основания Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Главным направлением университета все годы остаётся обучение будущих педагогов. Вуз видит своей задачей подготовить современных учителей, владеющих не только предметными знаниями, но и навыками академической работы, цифровыми технологиями, предпринимательскими компетенциями, бережливым производством. Есть возможности послевузовского обучения работников образовательной сферы – это и магистратура, и аспирантура, и различные курсы повышения квалификации. Активно развиваются в университете и непедагогические направления. Среди партнеров вуза – крупные современные компании. Особое направление работы – обучение специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Научные исследования в Башгоспедуниверситете также ведутся по разным направлениям. Например, специалисты по нанотехнологии не просто занимаются теорией, но и заключают соглашения с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями страны и внедряют свои разработки. Альгологи – специалисты по водорослям – недавно получили трехлетний грант на свои исследования от Российского фонда фундаментальных исследований. А проект математиков по созданию Центра современных математических исследований был поддержан главой республики Радием Хабировым, и уже в ближайшее время этот центр начнет свою работу.

Цель на ближайшие годы – занять устойчивую позицию «Университета 3.0», лидера среди педагогических вузов страны и вузов Урало-поволжского региона.

Башкирский государственный педагогический университет выполняет важную социальную миссию, готовя учителей для региона. Благодаря национальным проектам «Образование» и «Наука» сфера образования в России переживает серьезные изменения. И направления развития университета в первую очередь связаны с совершенствованием системы подготовки кадров для нее. Образовательные программы вуза меняются в соответствии с требованиями времени.

Башгоспедуниверситет участвует в разработке государственных программ поддержки педагогов и развития сферы образования. Научные интересы специалистов Акмуллинского университета ориентированы на модернизацию действующих и разработку перспективных технологий, их апробацию и внедрение в систему образования и социально-экономическую сферу региона

«Очень актуальна сегодня тема «учителя будущего», ей даже посвящен отдельный федеральный проект Нацпроекта «Образование». Меняется жизнь, меняется школа, меняются дети – эти перемены требует изменения и от учителей. Мне кажется, что именно способность и готовность к постоянным изменениям – одно из важнейших качеств будущего учителя. Он должен не только учить, но и сам постоянно учиться, развиваться», — считает ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

Учителю нужно быть мультиспециалистом – разбираться в компьютерных технологиях, уметь разрешать возможные конфликты, разрабатывать научные проекты и множество других необходимых знаний и навыков. И в будущем эта разносторонность будет востребована все больше и больше. Все это БГПУ старается дать студентам уже сейчас.

Стоит отметить, что по итогам приемной кампании прошлого года средний балл абитуриента Акмуллинского университета вырос до 71,4 балла. Существенный рост на 6,6 баллов позволил войти в «зеленую зону», наряду с нефтяным и медицинским университетами. И в этом году БГПУ ждет абитуриентов с хорошими знаниями и интересом к учебе.