Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить уже в феврале

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято уже в феврале. Об этом главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил на форуме «Здоровая Москва».

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, с 22 ноября 2019 года Минздрав России планировал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позже в ведомстве «с учетом обеспокоенности граждан» решили отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.