Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.56 ↑

EUR 68.65 ↓

17 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить уже в феврале

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Окончательное решение о новом порядке медосмотра для водителей будет принято уже в феврале. Об этом главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил на форуме «Здоровая Москва».

«Сейчас обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей транспортных средств. Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, с 22 ноября 2019 года Минздрав России планировал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позже в ведомстве «с учетом обеспокоенности граждан» решили отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

Теги: медосмотр для водителей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Над Башкирией метель: водителям рекомендуют не выезжать на дороги
Над территорией Башкирии действует циклон. Он зашел с пяти утра с северо-запада республики и несет интенсивные осадки в виде снега, в отдельных района
Житель Башкирии заплатит более 10 млн рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смеси
В Башкирии инспекторами Минэкологии РБ установлен факт грубого нарушения законодательства в ходе пользования недрами. Надзорным ведомствам стало известн
Радий Хабиров: Послание Владимира Путина про людей
Республика сразу должна приступать к реализации положений Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сегодня на совещани
В ряде школ Башкирии ученики начальных классов начнут бесплатно питаться с 1 сентября
Бесплатным качественным горячим питанием ученики 1-х - 4-х классов вcех школ Башкирии будут обеспечены с 1 сентября 2023 года, а там, где есть техническ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть