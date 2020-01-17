«Вы ближе к народу, и будете нам подсказывать» - Радий Хабиров на встрече с ОНФ

Фото: пресс-служба главы Башкортостана















Фото: пресс-служба главы Башкортостана

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Общероссийский народный фронт довольно активно работает в республике и многие вопросы, которые волнуют жителей, держит под постоянным контролем, сказал глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с руководством регионального отделения ОНФ.

Напомним, в своем послании президент России Владимир Путин дал поручение «фронтовикам» контролировать состояние ФАПов по стране, в связи с этим глава региона отметил, что ОНФ в целом ведет контроль за исполнением поручений главы государства. Во время недавней встречи с сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта, президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем Радий Хабиров рассказал, что планирует вникнуть в работу регионального штаба ОНФ, чтобы увидеть ключевые вопросы, волнующие граждан, и использовать потенциал организации для оперативного реагирования на проблемные вопросы и их эффективного решения.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин отметил, что в прошлом году были проверены 65 ФАПов.

«Проблемой многих ФАПов является состояние зданий. Помещения старые, требующие капитального ремонта, нет воды и канализации, туалеты расположены во дворе. Основная масса сельских медучреждений не соответствует требованиям доступности для маломобильных граждан. Также активисты обратили внимание на недостаточную укомплектованность ФАПов медицинским оборудованием согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России», — отметил Виталий Брыкин.

«В том, что касается оказания первичной медицинской помощи, нам нужно работать вместе. Это настоящее возрождение сельской медицины, большой процесс, который требует значительных усилий. Порядка 330 ФАПов нам нужно будет полностью менять. Эту работу мы завершим к 2024 году. Но важно не только построить здание, важно содержание, оборудование, персонал. Вы ближе к народу, и будете нам подсказывать. Я дам сигнал нашему Министерству здравоохранения, чтобы оно оперативно реагировало на ваши предложения», — подчеркнул Радий Хабиров.

По словам Брыкина, под особым вниманием «фронтовиков» были ремонт и строительство дорог, которые финансировались через федеральный бюджет. После вмешательства активистов были забракованы три дороги в Ишимбайском районе и одна в Стерлитамаке.

ОНФ держит под контролем ситуацию и с аварийным жильем. В прошлом году после обращения жителей активисты проверили «дома-полуфабрикаты», построенные в деревне Подымалово Уфимского района.

«Они больше похожи на садовые домики, чем на капитальное жилье для круглогодичного проживания. Строительство этих домов изначально велось с нарушением технологий, с использованием некачественных материалов. В строениях отсутствует вентиляция, все деревянные элементы гниют, полы и стены покрываются плесенью и грибком, зимой — инеем. Помещения отапливаются маломощными электрическими конвекторами», — рассказал Виталий Брыкин.

По его словам, сейчас по данному факту после обращения ОНФ Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Шамиль Валеев отметил, что в этом году одно из приоритетных направлений работы движения — подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы также продолжим отрабатывать обращения от жителей республики, которые поступили на прямую линию президента России в прошлом году, всего их было более 18 тысяч. Отмечу, что у регионального отделения налажен неплохой контакт со всеми уровнями власти и в большинстве мы находим понимание и поддержку», — отметил Шамиль Валеев.

«К сожалению, пока мы не достигли таких технологий, когда могли бы полностью избежать весной ям на дорогах, у нас и климат суровый, есть ряд и других факторов. Но в республике ведется активная работа по применению новых покрытий и технологий при строительстве дорог», — сказал Радий Хабиров.

Сопредседатель регионального штаба Надежда Крылова рассказала, что для ОНФ будет важно контролировать не только состояние ФАПов, но и в целом всей сельской медицины, что очень важно для нашей республики. По словам еще одного сопредседателя штаба Дениса Мусина важным направлением совместной работы с администрацией Уфы стал ямочный ремонт на дорогах столицы. Жители оставляли свои замечания на проекте ОНФ «Карта убитых дорог» и муниципальная власть достаточно оперативно реагировала и устраняла ямы на дорогах. Радий Хабиров согласился, что это большая проблема, она чувствительная и влияет на настроение людей.Координатор проекта ОНФ «Экология» Мурад Шафиков поделился своим мнением о проходящей мусорной реформе. Он отметил, что сегодня в республике не хватает полигонов, есть проблема с раздельным сбором мусора. Глава Башкортостана напомнил, что тарифы для населения по сбору мусора в республике одни из низких в стране и в прошлом году была проведена большая работа по созданию системы контейнерных площадок, регулированию работы регоператоров и она будет продолжена и в 2020 году.