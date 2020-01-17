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В связи интенсивным таянием снега в Уфе раньше времени начали работу по очистке ливневок

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе раньше времени начали работу по очистке ливневых канализаций. Это связано с интенсивным таянием снега и накоплением талых вод на некоторых улицах. Для беспрепятственного прохождения воды коммунальные службы города приступили к очистке канализационных стоков от снега и льда, которые не дают пропускать воду в полную силу.

По словам начальника участка ливневых канализаций Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы Сергея Ивлева, сегодня работы по проверке состояний ливневых канализаций и устранению в колодцах снежных масс прошли на Дежневском путепроводе, на улицах Жукова, Бикбая, Гагарина, Менделеева.

«Работа в данном направлении продолжается. На данный момент очищаем ливневки на улице Менделеева. Завтра данная работа продолжится. Благодаря профилактике и проверке водоотводящей сети в летнее время, сейчас имеем исправные ливневки», — подчеркнул он.

По информации пресс-службы городской администрации, на содержании и технической эксплуатации Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы находится 124 километров городской системы ливневой канализации, включающие в себя 3 039 смотровых и 1 997 дождеприемных колодцев. За летний период 2019 года выполнены работы по промывке 12 493 погонных метров сетей и очистке 1 585 колодцев.

Теги: коммунальные службы, очистка ливневок
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