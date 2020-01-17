Фото: kremlin.ru Послание Путина про людей; миллионные алименты акционера «Газпрома» - неделя в Башкирии Фото: kremlin.ru

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Хабиров: послание Владимира Путина — про людей; за что директора стройфирмы приговорили к 11 годам колонии; взрыв газа в Уфе; ноу-хау районной больницы изучат в Минздраве; у акционера «Газпрома» взыскали миллионные алименты; кого такси будет возить бесплатно; что с платой за отопление; как повысят рождаемость. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Взрыв газа в Уфе

Утром 15 января в Уфе на улице Пекинской, 16, произошел хлопок бытового газа, в результате которого обрушились перекрытия помещений. В итоге 32-летний житель квартиры получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей, сейчас он находится в ожоговом центре. Его соседи, 37-летняя женщина, на которую упала плита стены, и ее 15-летний сын после оказания медпомощи отпущены домой. Пострадавшим предоставлено временное жилье. Возбуждено уголовное дело, сообщил «Башинформ».

Послание про людей

Республика сразу должна приступать к реализации положений послания президента России Федеральному собранию, заявил 16 января на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров. 15 января Владимир Путин в своем Послании, в частности, предложил с 1 января 2020 года выплачивать семьям маткапитал в 466 тысяч уже при рождении первенца, а при рождении второго ребенка его сумма увеличится на 150 тысяч. Установить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, в семьях, чьи доходы не превышают размер одного прожиточного минимума на человека. С 1 сентября учителям доплачивать 5 тысяч рублей за классное руководство. В Башкирии эта сумма составит свыше 7 тысяч. Учеников начальных классов обеспечить бесплатным горячим питанием. Более 70% бюджетных мест в медвузах сделать целевыми, а количество бюджетных мест в региональных вузах увеличить. По словам Хабирова, республика пока отстает в этом вопросе от соседних регионов, сообщил «Башинформ».

«С таким хорошим настроением еду домой с Послания!» — поделился Хабиров в соцсетях впечатлениями от послания Путина. «Президент явно обозначил, что величие страны — в достоинстве граждан и высоком уровне их жизни». Сразу после оглашения Послания правительство РФ подало в отставку. 16 января Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

Что с платой за отопление?

В ближайшие время в Башкирии госкомитет по жилстройнадзору сделает вывод о правильности доначислений гражданам платежей за отопление, сообщили 13 января на совещании в правительстве, передает «Башинформ». В новогодние праздники жителей Уфы и других городов удивили пришедшие платежи за комуслуги. Сумма за отопление домов, которые обслуживает «БашРТС», завышена в разы. Как пояснили в МинЖКХ, подобные корректировки платы за отопление производятся ежегодно и связаны с тем, что при равномерной оплате отопления в течение года потребление на текущий год рассчитывается исходя из показаний прибора учета за прошедший год. Сейчас специалисты «БашРТС», госжилстройнадзора с УК и представителями обходят дома, где получены доначисления. По итогам обходов будет сделан вывод о правильности доначислений платежей.

Где решены все кадровые вопросы и лучший ДК

В Татышлинском районе малый бизнес создал 43% рабочих мест, а в Балтачевском — центральная районная больница первая решила все кадровые вопросы. Об этом стало известно после первой в этом году рабочей поездки главы Башкирии Радия Хабирова по республике, начавшейся с этих районов. Как рассказал «Башинформ», 14 января в Татышлинском районе Хабиров посетил ООО «МегаБит», созданное местным предпринимателем. Предприятие занимается картографической и топографо-геодезической съемкой, работает по заказу муниципалитетов, агрохозяйств, сотрудничает с «Роснефтью», «Башнефтью». Всего работ выполнила на 10 млн рублей. Предприниматель Равис Дельмухаметов запустил цех по производству профнастила, где работают 85 человек. Всего в районе малый бизнес создал 43% рабочих мест. В школе №1 села Верхние Татышлы появился первый готовый стоматологический кабинет в сельской школе. «Татышлинский район развивается неплохо. Есть хорошие показатели в сельском хозяйстве... Порадовал прекрасный дворец культуры, такие даже не во всех городах есть», — сказал Хабиров, отметив, что республика поможет с деньгами на проектные работы водопроводных сетей в райцентре.

В Балтачевском районе Хабиров оценил работу предприятия «Балтачевское Сельэнерго». Оно подсоединяет потребителей к сетям и является крупным налогоплательщиком в бюджет. В селе Старобалтачево Хабиров ознакомился с работой сельхозкооператива «Акбар», который выиграл грант в 18 млн и наладил производство молока, кефира и консервированного мяса. Во время общения с врачами Балтачевской ЦРБ Радий Хабиров отметил, что «пожалуй, это первый район в республике, в котором решены все кадровые вопросы в системе здравоохранения и местная больница обеспечена всеми необходимыми специалистами». Ноу-хау местной больницы является то, что диспансеризацию здесь проходят в одном кабинете. Это интересный опыт, сказал Хабиров и обещал дать поручение главе Минздрава РБ изучить данную практику.

Как у акционера «Газпрома» взыскали 2 млн алиментов

Уфимские приставы сумели взыскать 2 млн рублей задолженности по алиментам путем продажи акций ПАО «Газпром», принадлежащих должнику. Как узнал «Башинформ», мужчина отказывался помогать бывшей супруге растить сыновей и накопил 4 млн руб. долга. Приставы выяснили, что должник находится в Москве и приобрел 7000 акций «Газпрома». В итоге акции арестовали, выставили на продажу и выручили за них 2 млн рублей. Эти деньги поступят на счета сыновей должника, которым сейчас уже 26 лет и 21 год.

Многие проблемы граждан не решить без прокурорского надзора

Об этом 13 января заявил глава Башкирии Радий Хабиров, поздравляя сотрудников прокуратуры с праздником. По его словам, в последние годы в три раза выросло количество обращений жителей в надзорное ведомство. В прошлом году прокуроры выявили незаконное отчуждение земли и помещений в Уфе на 800 млн рублей и добились возврата 605 млн в виде имущества и других активов в пользу обманутых дольщиков, информировал «Башинформ». «Вы всегда – на передовой борьбы с коррупцией. Зорко следите за освоением бюджетных средств… Даёте возможность жить и расти добросовестному бизнесу. За это вам всем искреннее спасибо», — сказал Хабиров и вручил ветеранам ведомства госнаграды. Он также поздравил с назначением нового прокурора РБ Владимира Ведерникова, ранее — зампрокурора Москвы.

600 000 – тренерам, а 250 000 — многодетным

Как узнал «Башинформ», в Башкирии семьи с тремя и более детьми, с ребенком-инвалидом, имеющие право на бесплатный земельный участок для строительства жилья, смогут получить 250 тысяч рублей. Согласно законопроекту они смогут сами выбирать, получить деньги или строить дом на предоставленном участке. Также ежегодно 100 сельских тренеров республики будут получать по 600 тысяч рублей на покупку жилья.

В Башкирии разработана стратегия повышения рождаемости

На этой неделе в правительстве республики вице-премьер Ленара Иванова представила «Дорожную карту» проекта по улучшению демографической ситуации в Башкирии. По ее словам, различными мерами господдержки возможно увеличить количество рождаемости детей на 8414 за пять лет. В частности, 2480 рождений могут добавиться в результате «повышения качества доабортного консультирования». Еще 2625 рождений могут случиться в результате дополнительных процедур ЭКО. В прошлом году в республике родилось 42 тыс. детей, это на 10% меньше, чем в 2018-м, пояснил «Башинформ». «Если срочно не предпринимать никаких мер, численность населения будет падать», — высказался глава РБ Радий Хабиров.

В Уфе директора стройфирмы приговорили к 11 годам колонии

В Уфе учредителя и директора строительной фирмы «Дом Каждому» приговорили к 11 годам лишения свободы. По информации прокуратуры, 31-летний коммерсант в 2016 году заключил с клиентами договоры на возведение домов из СИП-панелей в Иглинском районе, а также в Нефтекамске и Оренбурге. Мошенник возвел несколько домов, а после перестал выполнять обязательства перед клиентами. Он похитил деньги 19 клиентов. Ущерб составил более 14 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскал сумму ущерба, сообщает «Башинформ».

Бесплатное такси и персональная сиделка

В Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей будет бесплатно возить Яндекс.Такси. Соответствующее соглашение подпишут в Уфе, сообщили в правительстве РБ. В общей сложности это 1345 человек. Каждый из них сможет четыре раза в месяц бесплатно воспользоваться услугами Яндекс.Такси. Стоимость одной поездки не должна превышать 250 рублей, уточняет «Башинформ». Также в этом году для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны введут новую госуслугу — персональную сиделку.