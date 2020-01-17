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17 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Журналистов приглашают познакомиться с «Неизвестной Башкирией»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

В Башкирии стартовал новый проект по ознакомлению населения с культурными, историческими и природными достопримечательностями нашей республики — «Неизвестная Башкирия».

Свои усилия объединили общественный туристический проект «Поехали!», существующий уже четыре года, и Автономная некоммерческая организация развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета», получившая гранты Президента России и Главы РБ на развитие велотуризма в регионе через проект «Велотропа «Европа — Азия». Директор АНО «Планета» Антон Сазонов совершил два автономных велопутешествия — по Юго-Восточной Азии и по Европе.

В течение четырёх месяцев — с января по апрель 2020 года — будут организованы выезды по районам Башкирии — Чишминскому, Кушнаренковскому, Буздякскому, Чекмагушевскому, Стерлитамакскому, Нуримановскому, Бижбулякскому, Ермекеевскому, Миякинскому, Стерлибашевскому, Илишевскому, Янаульскому и Ашинскому району Челябинской области.

Каждый район по-своему интересен и уникален, в каждом из них живут знающие краеведы, увлеченные люди, которые могут рассказать об истории своего края и показать объекты, может быть, пока не очень «раскрученные», но от этого не менее значимые и интересные. Вот с этими малоизвестными объектами, которые впоследствии могут стать достоянием республики, и планируется познакомить любознательных уфимцев и будущих велотуристов.

Выезды организуются на микроавтобусе в выходные дни — в субботу или в воскресенье. Поездки в основном однодневные — утром выезд, вечером возвращение. В отдаленные районы возможны двухдневные поездки. В поездки приглашаются бесплатно журналисты республиканских СМИ. На каждую поездку квота — пять мест для журналистов, поэтому к сотрудникам средств массовой информации, желающим поехать, у организаторов просьба: заранее оставлять заявки на участие. К поездкам могут присоединяться все желающие.

Телефоны для связи: 8-917-416-41-70; 8-927-930-59-60.

Ближайшие выезды: 26 января — Ашинский район; 15 февраля — Кушнаренковский район. График последующих выездов будет размещён в группе ВК «Поехали!» и на официальном сайте проекта Велотропа «Европа — Азия»

Первый выезд в рамках проекта «Неизвестная Башкирия» уже состоялся — уфимцы побывали в Чишминском районе.

Путешественники посетили краеведческий музей Чишмов, священное кладбище Акзират с мавзолеем первого имама наших краёв — Хусейн-бека.

Потом заехали в село Дурасово, познакомились с интереснейшей историей села и с индустриальными памятниками — заброшенной мельницей братьев Бушмариных, солодовней и православным храмом, восстановленным на деньги местных жителей.

Эксклюзивным пунктом поездки стало посещение животноводческой фермы предпринимателя Дамира Идиятуллина в деревне Теперишево. У фермера огромное хозяйство — в нём 500 лошадей башкирской породы, несколько сотен коров мясной абердин-ангусской породы, кролики и даже пятнистые дальневосточные олени из стада бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Подробный отчет о поездке здесь.

Теги: туризм
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