Как воспользоваться электронным сертификатом на оплату детских кружков в Башкирии?

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В этом году в Башкирии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» начала работать новая система оплаты кружков по сертификату.

Проект пилотный и пока действует только в 36 муниципалитетах, включая Уфу. С 1 сентября 2020 года опыт будет распространен по всей республике.

Программа рассчитана на детей от 5 до 18 лет и позволяет детям обучаться бесплатно в любой организации дополнительного, в том числе и частной.

Создан специальный портал р02.навигатор.дети.

Здесь родители могут найти секции-кружки, в том числе по карте рядом со своим местом проживания, направить электронную заявку на обучение и активировать сертификат.

В настоящее время в навигаторе зарегистрировано 492 организации, осуществляющие дополнительные общеобразовательные услуги. На портале содержатся данные по 8391 дополнительным общеобразовательным программам. Сюда вошли организации по направлению образование, культура и спорт. Постепенно включаются и представители частного сектора, имеющие лицензию на дополнительное образование.

Сумма сертификата на одного ребенка на один год составляет 8800 рублей. Сертификат можно использовать для оплаты одного или нескольких кружков, отмеченных в навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». Например, кружок одного из эколого-биологического центров стоит 1800 рублей в год.

Как только ребенок записывается на обучение в секцию-кружок, то сумма, рассчитанная на весь период посещения, блокируется на сертификате.

Если ребенок перестает посещать кружок (например, по болезни) средства можно заблокировать, написав в личном кабинете соответствующее заявление. Если кружок разонравился, можно также заблокировать, а затем направить на другую программу.

Если ребенок записывается на кружок, где есть возможность оплаты сертификатом и в то же время она бесплатная (финансируется из муниципального бюджета), то для родителя ничего не меняется. Муниципальные деньги перечисляются сразу поставщику посредством сертификата с номиналом. Таких бесплатных программ в навигаторе порядка 75%.

Но в то же время, в учреждениях дополнительного образования есть платные секции-кружки (например, стоимостью 2200 рублей в месяц), и посещая такие секции-кружки, родитель через сертификат с номиналом может оплатить полностью либо часть кружка.

Может случиться так, что средств сертификата не хватает для использования при обучении в той или иной секции. К примеру, кружок робототехники стоит 13-14 тысяч в год. Родители не должны доплачивать стоимость. Имеющиеся средства сертификата нужно активировать, а оставшаяся часть суммы будет доплачена из муниципального бюджета. Но это возможно только в случае наличия свободных мест в группе. Оплачиваться могут из кармана родителей только те программы, которые изначально были платными.

«Для чего запущен проект? Система допобразования была самой непрозрачной не только в республике, но и в России. Мы не видели охвата детей допобразованием, — рассказал министр образования и науки Айбулат Хажин. — Одного ребенка мы могли считать несколько раз. К примеру, он записан в пять кружков, а мы видим, будто 5 детей ходят. Есть дети, которые не ходят в кружки совсем. Есть программы, абсолютно не востребованные детьми. Сейчас в приоритете техническое направление. 11% детей занимаются в кружках данного профиля.

Поэтому стоит или тогда тратить бюджетные средства на то, чтобы какие-то кружки существовали. Проект направлен в первую очередь на ведение учета детей, посещающих кружки и секции, понять, где есть спрос на дополнительные образовательные услуги и открыть дополнительные группы по тому или иному кружку. Во-вторых, чтобы повысить качество оказываемых образовательных услуг и привлекать новых детей от 5 до 18 лет в систему дополнительного образования».

В Минобразования сообщили, что с нового учебного года, когда система заработает в штатном режиме по всей республике, сертификатами будут оплачиваться 30% всех образовательных программ.

По состоянию на 17 января 2020 года прошли регистрацию в Навигаторе 193 849 родителей. 60 тысяч детей уже воспользовались сертификатами с номиналом.

По возникающим вопросам можно обращаться через навигатор в Региональный модельный центр,

отделы или управления образованием

а также вв муниципалитетах.

Можно написать на почту сотрудника Регионального модельного центра 6metodist.rmc@gmail.com либо обратиться по номеру телефона +7 (347) 273-26-04.