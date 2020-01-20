Как воспользоваться электронным сертификатом на оплату детских кружков в Башкирии?
УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В этом году в Башкирии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» начала работать новая система оплаты кружков по сертификату.
Проект пилотный и пока действует только в 36 муниципалитетах, включая Уфу. С 1 сентября 2020 года опыт будет распространен по всей республике.
Программа рассчитана на детей от 5 до 18 лет и позволяет детям обучаться бесплатно в любой организации дополнительного, в том числе и частной.
Создан специальный портал р02.навигатор.дети.
Здесь родители могут найти секции-кружки, в том числе по карте рядом со своим местом проживания, направить электронную заявку на обучение и активировать сертификат.
В настоящее время в навигаторе зарегистрировано 492 организации, осуществляющие дополнительные общеобразовательные услуги. На портале содержатся данные по 8391 дополнительным общеобразовательным программам. Сюда вошли организации по направлению образование, культура и спорт. Постепенно включаются и представители частного сектора, имеющие лицензию на дополнительное образование.
Сумма сертификата на одного ребенка на один год составляет 8800 рублей. Сертификат можно использовать для оплаты одного или нескольких кружков, отмеченных в навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». Например, кружок одного из эколого-биологического центров стоит 1800 рублей в год.
Как только ребенок записывается на обучение в секцию-кружок, то сумма, рассчитанная на весь период посещения, блокируется на сертификате.
Если ребенок перестает посещать кружок (например, по болезни) средства можно заблокировать, написав в личном кабинете соответствующее заявление. Если кружок разонравился, можно также заблокировать, а затем направить на другую программу.
Если ребенок записывается на кружок, где есть возможность оплаты сертификатом и в то же время она бесплатная (финансируется из муниципального бюджета), то для родителя ничего не меняется. Муниципальные деньги перечисляются сразу поставщику посредством сертификата с номиналом. Таких бесплатных программ в навигаторе порядка 75%.
Но в то же время, в учреждениях дополнительного образования есть платные секции-кружки (например, стоимостью 2200 рублей в месяц), и посещая такие секции-кружки, родитель через сертификат с номиналом может оплатить полностью либо часть кружка.
Может случиться так, что средств сертификата не хватает для использования при обучении в той или иной секции. К примеру, кружок робототехники стоит 13-14 тысяч в год. Родители не должны доплачивать стоимость. Имеющиеся средства сертификата нужно активировать, а оставшаяся часть суммы будет доплачена из муниципального бюджета. Но это возможно только в случае наличия свободных мест в группе. Оплачиваться могут из кармана родителей только те программы, которые изначально были платными.
В Минобразования сообщили, что с нового учебного года, когда система заработает в штатном режиме по всей республике, сертификатами будут оплачиваться 30% всех образовательных программ.
По состоянию на 17 января 2020 года прошли регистрацию в Навигаторе 193 849 родителей. 60 тысяч детей уже воспользовались сертификатами с номиналом.
По возникающим вопросам можно обращаться через навигатор в Региональный модельный центр,
Можно написать на почту сотрудника Регионального модельного центра 6metodist.rmc@gmail.com либо обратиться по номеру телефона +7 (347) 273-26-04.