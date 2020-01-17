Фото: Валерий Шахов Какие изменения ждут в этом году выпускников 9 и 11 классов Башкирии при сдаче ОГЭ и ЕГЭ Фото: Валерий Шахов

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На прошедшей в агентстве «Башинформ» пресс-конференции министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал об особенностях предстоящих экзаменов для выпускников 9 и 11 классов.

В этом году сдавать ОГЭ предстоит школьникам, которые с 5 по 9 класс учились по новым Федеральным государственным стандартам. Экзамены у них будут другими.

﻿«При сдаче ОГЭ выпускникам 9 классов кроме теоретизированного курса предстоит представить практические, лабораторные работы. Дети должны будут показать то, чему они научились по физике, химии, биологии, географии. Не меняется число экзаменов: как было четыре, так и остается. Русский язык и математика — обязательные и два экзамена по выбору. Сроки подачи заявлений до 1 марта, — сказал министр. — Здесь очень важна психологическая поддержка родителей. В этом году во второй раз подряд наши дети проходят в апреле итоговое собеседование по русскому языку, где у них будет возможность показать свои компетенции, сформированные за этот период обучения по русскому языку и литературе. Насколько овладели русским языком, насколько владеют возможностью аргументировать свою речь, презентовать себя, умеют общаться просто со взрослым человеком или со сверстниками. Детям надо в этом направлении готовиться».

Что касается выпускников 11 классов, ЕГЭ в Башкирии в этом году будут сдавать на 260 обучающихся меньше, чем в прошлом.

График не меняется, также будут досрочный, основной этапы и дополнительный этап для тех, кто в силу разных обстоятельств не смогли сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике в сентябре. Экзамены начнутся 25 мая. Последний звонок для школьников пройдёт на два дня раньше. Экзамены по географии и литературе как всегда будут писаться первыми.

Особенных изменений в этом году в содержательной части, в КИМах по ЕГЭ нет. В обязательном перечне ЕГЭ по иностранному языку не будет, отметил Айбулат Хажин. Также остаются русский язык, математика базового или профильного уровня — обязательные предметы, остальные по выбору.

В прошлом году в ГИА-9 приняли участие 42 265 обучающихся, ГИА-11 — 20 136 участников, сообщили в Минобразования и науки региона. По итогам проведения ЕГЭ средние значения по всем предметам соответствуют среднероссийским. По сравнению с предыдущим годом, увеличился средний балл по большинству учебных предметов. В 1,07 раза снизилась доля выпускников школы, получивших неудовлетворительные результаты. Увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 81 и более баллов. Количество 100-балльных результатов увеличилось в 1,9 раза.