В Уфе молодежь приглашается на Форум студентов #ДОМА

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ассоциация студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге при поддержке Правительства и Министерства образования и науки Республики Башкортостан организует Форум студентов #ДОМА. Мероприятие состоится 5 февраля в Конгресс-холле «Торатау». Начало регистрации в 9.00.

Форум #ДОМА станет местом притяжения и объединения студентов-выходцев из Республики Башкортостан. Он направлен на привлечение молодых специалистов-земляков, проживающих в субъектах Российской Федерации, для работы в Республике Башкортостан.

В программе форума:

— встреча с руководством республики;

— мастер-классы, профориентационные кейсы, тренинги по составлению резюме и успешному прохождению собеседования;

— прямое общение с руководителями министерств и ведомств республики;

— презентация проекта платформы для поиска стажировок и трудоустройства в Республике Башкортостан;

— интерактивные площадки (карьерное проектирование, востребованность кадров в социальной сфере, в здравоохранении, в промышленности и в энергетической отрасли, условия для создания комфортной среды проживания и инфраструктуры, информационные технологии, туризм, социально-культурное проектирование, бизнес-проекты);

— возможность представления исследовательских проектов;

— экскурсии на предприятия и в высшие учебные заведения Республики Башкортостан;

— праздничный концерт, квиз и дискотека.

Обязательная регистрация по ссылке до 00.00 часов 1 февраля.

Проезд к месту проведения форума: 4, 5, 6 февраля 2020 года обеспечивается бесплатный проезд по г. Уфе и междугородний проезд из районов Республики Башкортостан до г. Уфы и обратно с помощью регулярных маршрутов ГУП «Башавтотранс» РБ при предъявлении документа, удостоверяющего статус участника форума. Для получения проездного билета необходимо указать потребность в анкете регистрации.