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17 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили, когда в Башкирию придет похолодание

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили, когда в Башкирию придет похолодание Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии первый месяц нового 2020 года выдался аномально теплым.

В настоящее время среднесуточные температуры воздуха превышают свои обычные показатели на 10 градусов. Минувшим днем в республике шел мокрый снег, ночью он сменился ледяным дождем. Температура воздуха в дневные часы поднялась до плюсовых значений, снег тает, на дорогах наблюдается гололедица.

Как сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с завтрашнего дня, 18 января, атмосферное давление начнет расти. Интенсивность явлений уменьшится, температура воздуха несколько понизится. В субботу 18-го и в воскресенье 19-го января температура воздуха ночью будет -2,-7, при прояснениях -10,-15 градусов, днем ожидается 0,-5 градусов.

По данным Гисметео, на следующей неделе в с республике будет отмечаться -1 днем и от -4 до -6 днем. В конце недели прогнозируется резкое похолодание: до -11 градусов днем и -15 градусов ночью.

Теги: погода
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