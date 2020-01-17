Фото: Мирон Доровских Башкирия планирует выделить 60 млн рублей на лечение пациентов с переломом шейки бедра Фото: Мирон Доровских

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В этом году из регионального бюджета планируется выделить 60 млн рублей на лечение перелома проксимального отдела бедренной кости у пациентов старше 60 лет. Такое предварительное решение было принято в пятницу на «Здравчасе» в правительстве Башкирии.

«Резерв у нас есть, давайте начнем эту историю», — резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров, выслушав на заседании министра здравоохранения региона Максима Забелина.

По словам министра, из необходимых 60 млн рублей, на покупку оборудования отводится 50,2 млн рублей, 800 тысяч рублей – на обучение и 9 млн рублей – на программный продукт.

Ключевыми элементами комплексного подхода к лечению перелома шейки бедра у пожилых людей являются: всеобщая госпитализация до 100%, увеличение доли хирургического лечения до 92%, раннее хирургическое вмешательство, стандартизация диагностических, пред-, интра- и постоперационных процедур, профилактика и раннее лечение осложнений, ранняя мобилизация и послеоперационная реабилитация.

«Этот вопрос давно обсуждался с главой республики и он попросил вынести его на обсуждение на «Здравчасе», — прокомментировал журналистам Максим Забелин. — Вопрос связан с доступностью оказания качественной медицинской помощи пациентам с переломами бедренной кости, так называемой шейки бедра. Как правило, это пациенты старшего возраста».

По его словам, в листе ожидания на данный момент состоит более 500 жителей республики. Дополнительные 60 млн рублей позволят не только уменьшить «лист ожидания, но и сделать дополнительные компетенции, точки роста для наших травматологических отделений».

На сегодняшний день таки операции выполняются в Уфе, Кумертау и Месягутово. Благодаря дополнительно выделяемым средствам, аналогичные операции можно будет проводить еще и в Туймазах, Белорецке, а также «усилить технологические возможности в Кумертау».

«60 млн рублей на 2020 год – это те деньги, которые дополнительно внедрят в программу государственных гарантий за счет регионального бюджета. Они будут направлены на выполнение только таких оперативных вмешательств, — подчеркнул министр здравоохранения Башкирии. — Мы будем стараться оперировать пациентов, получивших такую травму в первые 48 часов. Лист ожидания, за счет этих субсидий мы сможем его значительно уменьшить или даже свести на нет».