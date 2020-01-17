Башкирия планирует выделить 60 млн рублей на лечение пациентов с переломом шейки бедра
Башкирия планирует выделить 60 млн рублей на лечение пациентов с переломом шейки бедра Фото: Мирон Доровских
УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В этом году из регионального бюджета планируется выделить 60 млн рублей на лечение перелома проксимального отдела бедренной кости у пациентов старше 60 лет. Такое предварительное решение было принято в пятницу на «Здравчасе» в правительстве Башкирии.
«Резерв у нас есть, давайте начнем эту историю», — резюмировал глава Башкирии Радий Хабиров, выслушав на заседании министра здравоохранения региона Максима Забелина.По словам министра, из необходимых 60 млн рублей, на покупку оборудования отводится 50,2 млн рублей, 800 тысяч рублей – на обучение и 9 млн рублей – на программный продукт.
Ключевыми элементами комплексного подхода к лечению перелома шейки бедра у пожилых людей являются: всеобщая госпитализация до 100%, увеличение доли хирургического лечения до 92%, раннее хирургическое вмешательство, стандартизация диагностических, пред-, интра- и постоперационных процедур, профилактика и раннее лечение осложнений, ранняя мобилизация и послеоперационная реабилитация.
«Этот вопрос давно обсуждался с главой республики и он попросил вынести его на обсуждение на «Здравчасе», — прокомментировал журналистам Максим Забелин. — Вопрос связан с доступностью оказания качественной медицинской помощи пациентам с переломами бедренной кости, так называемой шейки бедра. Как правило, это пациенты старшего возраста».По его словам, в листе ожидания на данный момент состоит более 500 жителей республики. Дополнительные 60 млн рублей позволят не только уменьшить «лист ожидания, но и сделать дополнительные компетенции, точки роста для наших травматологических отделений».
На сегодняшний день таки операции выполняются в Уфе, Кумертау и Месягутово. Благодаря дополнительно выделяемым средствам, аналогичные операции можно будет проводить еще и в Туймазах, Белорецке, а также «усилить технологические возможности в Кумертау».
«60 млн рублей на 2020 год – это те деньги, которые дополнительно внедрят в программу государственных гарантий за счет регионального бюджета. Они будут направлены на выполнение только таких оперативных вмешательств, — подчеркнул министр здравоохранения Башкирии. — Мы будем стараться оперировать пациентов, получивших такую травму в первые 48 часов. Лист ожидания, за счет этих субсидий мы сможем его значительно уменьшить или даже свести на нет».