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Глава Башкирии наградит врачей, спасших беременную с проникающим ранением живота и ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

Глава Башкирии наградит врачей, спасших беременную с проникающим ранением живота и ребенка Фото: социальные сети

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился наградить команду врачей, спасших беременную женщину с глубоким проникающим ножевым ранением живота и ее ребенка. Награждение медиков запланировано в один из ближайших «Здравчасов» в республиканском правительстве.

Как сообщало 10 января агентство «Башинформ», в роддом №3 Уфы поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением живота. Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка.

Уфимские врачи оказали всю необходимую помощь матери и малышу.

Тогда министр здравоохранения региона Максим Забелин поблагодарил за проделанную работу специалистов роддома № 3 — анестезиологов-реаниматологов Евгения Кукушкина и Владислава Романова, акушеров-гинекологов Альберта и Лиану Савину, хирурга городской больницы №8 Алексея Широбокова.

«Это была слаженная работа команды скорой медицинской помощи, акушер-гинекологов третьего роддома и врачей-хирургов восьмой городской больницы. Состояние матери и ребенка сейчас стабильное, хорошее. Мальчик развивается. Мама, я убежден, счастлива, наслаждается материнством, все хорошо. Пока они находятся в больнице», — сообщил в пятницу корреспонденту агентства «Башинформ» Максим Забелин.

Теги: Забелин, беременная женщина, ранение
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