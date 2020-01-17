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В Башкирии будет принят закон об ответственном обращении с животными

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии будет принят закон об ответственном обращении с животными Фото: Валерий Шахов

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии будет принят закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

На пленарном заседании 30 января депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан».

«Законопроект регулирует деятельность в сфере обращения с животными в целях их защиты, гуманного к ним отношения и обеспечения безопасности человека, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Отловом и содержанием безнадзорных животных занимаются муниципалитеты. Новации законодательства налагают на них дополнительные обязанности: бродячих животных необходимо стерилизовать и возвращать на прежнее место обитания, смертельно больных – подвергать эвтаназии, агрессивных особей – пожизненно содержать в специальных приютах. Все это налагает на бюджет дополнительную нагрузку».

По словам спикера парламента, в настоящее время бюджет республики ежегодно на отлов и содержание животных выделяет муниципалитетам субвенции на 63,4 млн рублей. В связи с новыми требованиями закона сумма увеличится. Законопроект предлагает новую методику расчета нормативов финансирования этой деятельности.

Председатель Госсобрания подчеркнул значимость проводимой работы как в этическом ключе, так и в плане охраны здоровья населения.

«В цивилизованном обществе отношения людей и животных должны строиться на основе гуманности, – отметил Константин Толкачев. – Думаю, закон нивелирует конфликт между защитниками бродячих животных и сторонниками их отлова. Кроме того, системная работа в этом направлении существенно снизит риски распространения инфекционных и паразитарных заболеваний».

Теги: законодательство, животные
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