Прокуратура Башкирии привлекла к ответственности сотрудников Роспотребнадзора

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Прокуратура республики выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Башкортостан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что сотрудники ведомства допускали факты неуведомления о возможности возникновения конфликта интересов, представления недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К примеру, начальник территориального отдела управления в Стерлитамаке, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах в предусмотренном законом порядке не уведомил о возможности возникновения конфликта интересов в связи с проведением его отделом проверок в бюджетном учреждении Стерлитамака, где его супруга работает руководителем подразделения. По результатам прокурорской проверки служащий предупрежден о неполном должностном соответствии.

Кроме того, аналогичная мера принята к начальнику территориального отдела в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах, укрывшему сведения о наличии в его пользовании трехэтажного жилого дома площадью более 240 квадратных метров в поселке Чишмы.

В этой связи прокуратура республики внесла в адрес руководителя ведомства представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого четыре сотрудника управления привлечены к дисциплинарной ответственности.