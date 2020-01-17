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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Леса Башкирии осмотрели из космоса

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году на территории Авзянского, Аскинского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского и Тирлянского лесничеств провели космический дистанционный мониторинг использования лесов на общей площади 1,5 млн гектаров. В результате выявлены 98 участков с признаками нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба лесного ведомства. Зафиксировано около 60 случаев нарушения. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По 12 лесонарушениям наложены административные штрафы на сумму 326 тысяч рублей.

По фактам незаконных рубок лесных насаждений возбуждено 13 уголовных дел.

В связи с высокой эффективностью выявления нарушений при помощи дистанционного мониторинга по заявке Минлесхоза РБ Рослесхозом принято решение о проведении в 2020 году дистанционного мониторинга использования лесов на территории Абзелиловского, Аскинского, Белорецкого, Бурзянского, Дуванского, Зилаирского, Кананикольского, Караидельского, Нуримановского, Тирлянского лесничеств на общей площади 2,1 млн га.

На площади Белорецкого и Бурзянского лесничеств будет проводиться непрерывный дистанционный мониторинг.

Теги: лесное хозяйство
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